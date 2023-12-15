Эти значения оборотов ДВС обеспечат максимальную долговечность — раскрываем диапазон

Автоэксперты нашли диапазон оборотов ДВС, при котором он быстрее выйдет из строя

Одной из тем дискуссий в Сети являются оптимальные обороты двигателя. Некоторые автовладельцы видят опасность в низких оборотах, а другие предостерегают от высоких нагрузок. Эксперты портала njcar.ru выяснили, какие значения действительно могут негативно отразиться на корректном функционале силового агрегата.

Стоит напомнить, что современные автомобили оборудованы специальной защитой, предотвращающей превышение допустимых оборотов двигателя, даже если стрелка тахометра достигнет красной зоны. Но необходимо помнить, что такой режим работы ДВС должен быть кратковременным, например, при обгоне.

Высокие оборот создают нагрузку на двигатель и коробку передач, как следствие — увеличивается расход масла и возникает перегрев. Это произойдет в том случае, если система охлаждения неэффективна, например, в случае с забитым радиатором или старым антифризом. Но длительное движение на низких оборотах тоже не будет оптимальным с точки зрения долговечности ДВС.

«При "экологичной" езде, когда выбираются более высокие передачи и коленвал вращается в пределах 1200-1500 оборотов в минуту, двигатель может пострадать из-за снижения давления в системе смазки», — предупреждают эксперты.

При этом режиме может пострадать и механическая коробка передач, так как смазка шестерен происходит посредством впрыска. В итоге произойдет масляное голодание и повредятся подшипники валов, уточняют автоэксперты.

Кроме того, при регулярной эксплуатации автомобиля на низких оборотах в ДВС могут накапливаться отложения, которые, в конечном итоге, снизят его производительность. Чтобы обеспечить максимальную долговечность силовому агрегату, необходимо поддерживать диапазон в пределах 1800-3000 оборотов в минуту, резюмируют эксперты.

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: njcar.ru