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Что будет, если не оплатить транспортный налог — рассказываем о последствиях

Этим категориям водителей нашли скидки и льготы при уплате налога на транспорт

Уплата транспортного налога является обязательной для каждого автовладельца, но есть исключения. После регистрации транспортного средства вся информация о нем передается в Федеральную налоговую службу (ФНС). Ведомство рассчитывает сумму транспортного налога в зависимости от срока владения авто, оплатить налог нужно до 1 декабря каждого года.

На текущий момент установлены следующие ставки транспортного налога на одну лошадиную силу: до 100 л.с. — 2,5 руб., от 100 до 150 л.с. включительно — 3,5 руб., свыше 150 и до 200 л.с. включительно — 5 руб., свыше 200 и до 250 л.с. включительно — 7,5 руб. и свыше 250 л.с. — 15 руб. какие ставки действуют в конкретном регионе можно узнать на сайте ФНС.

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От уплаты налога освобождаются владельцы автомобилей мощностью до 70 л.с., инвалиды, получившие машины через органы соцзащиты, Герои Советского Союза, ветераны труда, пострадавшие от радиации и облучения в связи с авариями или ядерными испытаниями, а также инвалиды I и II групп.

В некоторых регионах от уплаты налога освобождают пенсионеров, в других субъектах РФ для них действую различные скидки. Предоставляются льготы матерям-одиночкам и многодетным родителям. Кроме того, налог может быть снижен в случае, если доход автовладельца не превышает прожиточный минимум.

Если водитель не оплатит транспортный налог, ФНС направит соответствующее требование, но, если и после этого оплата не поступит, начисленные с первого дня просрочки штраф и пени вместе с самим налогом взыщут в принудительном порядке через суд.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 1
15.12.2023
Фото:Depositphotos
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