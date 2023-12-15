Что будет, если не оплатить транспортный налог — рассказываем о последствиях
Уплата транспортного налога является обязательной для каждого автовладельца, но есть исключения. После регистрации транспортного средства вся информация о нем передается в Федеральную налоговую службу (ФНС). Ведомство рассчитывает сумму транспортного налога в зависимости от срока владения авто, оплатить налог нужно до 1 декабря каждого года.
На текущий момент установлены следующие ставки транспортного налога на одну лошадиную силу: до 100 л.с. — 2,5 руб., от 100 до 150 л.с. включительно — 3,5 руб., свыше 150 и до 200 л.с. включительно — 5 руб., свыше 200 и до 250 л.с. включительно — 7,5 руб. и свыше 250 л.с. — 15 руб. какие ставки действуют в конкретном регионе можно узнать на сайте ФНС.
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От уплаты налога освобождаются владельцы автомобилей мощностью до 70 л.с., инвалиды, получившие машины через органы соцзащиты, Герои Советского Союза, ветераны труда, пострадавшие от радиации и облучения в связи с авариями или ядерными испытаниями, а также инвалиды I и II групп.
В некоторых регионах от уплаты налога освобождают пенсионеров, в других субъектах РФ для них действую различные скидки. Предоставляются льготы матерям-одиночкам и многодетным родителям. Кроме того, налог может быть снижен в случае, если доход автовладельца не превышает прожиточный минимум.
Если водитель не оплатит транспортный налог, ФНС направит соответствующее требование, но, если и после этого оплата не поступит, начисленные с первого дня просрочки штраф и пени вместе с самим налогом взыщут в принудительном порядке через суд.
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Источник: autonews.ru
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