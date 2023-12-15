Ценопад продолжается — модели Tank 300 и Tank 500 подешевели до 250 тысяч рублей

В РФ нашли еще четыре автомобиля, цены которых упали на 100-250 тысяч рублей

Ситуация на автомобильном рынке России постоянно меняется, в настоящее время, к радости автовладельцев, снижены цены на новые машины некоторых брендов, среди которых есть и отечественные. К шести маркам, стоимость которых упала в ноябре, добавились еще четыре.

В частности, стал доступнее автомобиль российского производителя «Москвич 3». Прямая выгода на кроссовер в топовой комплектации «Комфорт» выросла со 100 до 200 тысяч рублей. Подешевел также китайский кроссовер Jetour Dashing, его называют самой «стильной и молодежной» моделью бренда. Его стоимость снизилась на 150 тысяч рублей.

Впервые на российском рынке упали в цене внедорожники Tank: у «младшего» Tank 300 дисконт составляет 200 тысяч рублей, а у «старшего» Tank 500 – 250 тысяч рублей. Откорректировано предложение еще у одного китайского автомобиля — Changan. Несмотря на то, что цена осталась прежней, за счет «дополнительной выгоды» сразу пять кроссоверов бренда к середине декабря стали доступнее на 100 тысяч рублей.

Что касается отечественной Lada, цены на ее модельный ряд остались прежними, правда с установкой ABS, EBD и более экологичного двигателя класса «Евро-5» выросла еа 100 тысяч рублей Lada Niva Legend в базовой комплектации. В остальных версиях Niva Legend рост цен составил от 11 до 15 тысяч рублей, а Niva Travel — от 7 до 26 тысяч рублей.

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Источник: avtonovostidnya.ru