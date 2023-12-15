Компактный и маневренный — Chery везет в Россию аналог Оки под суббрендом Tiggo

Chery анонсировала выход на рынок РФ электрокара eQ1 по цене чуть больше 1 млн

Китайский бренд Chery подтвердил производство автомобилей на альтернативных источниках энергии под суббрендом Chery Tiggo. На текущем этапе запланирован выход на российский рынок семи моделей, и первой из них станет ситикар eQ1.

Старт продаж электрокара запланирован на апрель-май 2024 года, в компании сообщили, что изменится не только дизайн и интерьер будущей модели, но и технические характеристики, а также комплектации.

Chery Tiggo

Chery Tiggo Chery Tiggo

«В настоящее время проводятся исследования среди потенциальных клиентов с целью максимального соответствия их пожеланиям и потребностям», — рассказали в пресс-службе бренда.

Длина кузова Chery eQ1 в китайской спецификации будет составлять 3200 мм при колесной базе 2150 мм. Салон рассчитан на четырех человек, включая водителя. На выбор потенциальных покупателей предлагаются два варианта: с мотором мощностью 41 или 75 л.с.

В зависимости от емкости аккумулятора ситикар проедет 251, 301 или 408 км. Цена на китайском рынке на Chery eQ1 варьируется от 65 до 94 тысяч юаней (это порядка от 815 тысяч рублей до 1,179 тысяч рублей по актуальному курсу).

«За рулем» теперь можно смотреть на RuTube

Источник: rg.ru