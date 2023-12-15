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Компактный и маневренный — Chery везет в Россию аналог Оки под суббрендом Tiggo

Chery анонсировала выход на рынок РФ электрокара eQ1 по цене чуть больше 1 млн

Китайский бренд Chery подтвердил производство автомобилей на альтернативных источниках энергии под суббрендом Chery Tiggo. На текущем этапе запланирован выход на российский рынок семи моделей, и первой из них станет ситикар eQ1.

Старт продаж электрокара запланирован на апрель-май 2024 года, в компании сообщили, что изменится не только дизайн и интерьер будущей модели, но и технические характеристики, а также комплектации.

Chery Tiggo
Chery Tiggo
Chery Tiggo
Chery Tiggo
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«В настоящее время проводятся исследования среди потенциальных клиентов с целью максимального соответствия их пожеланиям и потребностям», — рассказали в пресс-службе бренда.

Длина кузова Chery eQ1 в китайской спецификации будет составлять 3200 мм при колесной базе 2150 мм. Салон рассчитан на четырех человек, включая водителя. На выбор потенциальных покупателей предлагаются два варианта: с мотором мощностью 41 или 75 л.с.

В зависимости от емкости аккумулятора ситикар проедет 251, 301 или 408 км. Цена на китайском рынке на Chery eQ1 варьируется от 65 до 94 тысяч юаней (это порядка от 815 тысяч рублей до 1,179 тысяч рублей по актуальному курсу).

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Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Chery
Количество просмотров 2
15.12.2023
Фото:Chery
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Отзывы о Chery Tiggo (2)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Chery Tiggo  2013
/ срок владения: до 6 месяцев

Достоинства:

тихий, надежный движок, коробка не воет, ничего не ломается

Недостатки:

пластик поскрипывает, динамики бы побольше

Комментарий:

купил б/у с пробегом продав овноладу, проблем не знаю, езжу радуюсь, кто ругает Китай либо заказные боты, либо дебилы, сравнивал с рав4 второго поколения, Китай лучше по подвеске, мотор не шумит, надежен. Так что кто хочет платить за название, ради бога, а я свои деньги считать умею

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