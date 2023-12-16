Lexus возместит потери от ухода из России уже в 2024 году

Выросший спрос и запуск новых моделей поможет Lexus оправиться после ухода из РФ

Паскаль Рух, европейский руководитель бренда, поделился информацией, о том, что бренд намерен полностью возместить потерянные продажи в России.

Продажи Lexus на европейском рынке в 2022 году сократились на 30%, достигнув отметки в 50 467 машин. Это снижение объясняется не только уходом бренда из России, но и проблемами, связанными с остановками производства из-за нехватки полупроводников.

Lexus LBX

Однако, согласно заявлению Руха на мероприятии Toyota, уменьшение дефицита запчастей и расширение модельного ряда, включая подключаемую гибридную версию среднеразмерного внедорожника NX, позволят увеличить продажи Lexus в текущем году примерно до 74 000 единиц. Это число станет новым рекордом для бренда в Европе.

Кроме того, появление новых моделей, таких как роскошный минивэн LM и небольшой внедорожник LBX, привлечет ещё больше покупателей, и ожидается, что продажи в 2024 году превысят европейский рекорд бренда, установленный в 2019 году, и составят около 90 000 единиц.

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Источник: Automotive News Europe