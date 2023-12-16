В продаже замечен странный китайский клон старого Jeep Cherokee на базе УАЗ-469
Пикап Beijing BJ2030, выпущенный в 1993 году, стилизован под американский внедорожник Jeep Cherokee. Своеобразный американский дизайн, собранный китайцами на советских агрегатах.
Компания Beijing в то время занималась выпуском автомобилей, которые стилизовались под американские модели. Они взяли устаревшую модель BJ212, созданную в 1960-х годах, и придали ей новый внешний вид в американской стилистике.
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Это был своеобразный китайский рестайлинг. Хотя внешне автомобиль напоминал Jeep Cherokee, его основу составляли советские наработки, включая подвеску и лонжеронную раму, идентичные тем, что использовались в УАЗ-469.
Оригинальный мотор, который был установлен в этом автомобиле, остается загадкой, но в настоящее время он был заменен на двигатель УМЗ объемом 2,4 литра и раздаточную коробку от УАЗа. Полный привод был сохранен, а владелец также улучшил техническую часть, добавив электроусилитель руля и газобаллонное оборудование.
Продавец запросил за уникальный Beijing BJ2030 400 тысяч рублей.
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Источник, фото: Drom.ru
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