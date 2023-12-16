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В продаже замечен странный китайский клон старого Jeep Cherokee на базе УАЗ-469

Пикап Beijing BJ2030 1993 года на раме от УАЗ-469 продают в российской провинции

Пикап Beijing BJ2030, выпущенный в 1993 году, стилизован под американский внедорожник Jeep Cherokee. Своеобразный американский дизайн, собранный китайцами на советских агрегатах.

Beijing BJ2030
Beijing BJ2030

Компания Beijing в то время занималась выпуском автомобилей, которые стилизовались под американские модели. Они взяли устаревшую модель BJ212, созданную в 1960-х годах, и придали ей новый внешний вид в американской стилистике.

Beijing BJ2030
Beijing BJ2030
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Мотор сзади, коробка-автомат, мягкая крыша – такой автомобиль хотели выпускать в СССР в 1950 году

Это был своеобразный китайский рестайлинг. Хотя внешне автомобиль напоминал Jeep Cherokee, его основу составляли советские наработки, включая подвеску и лонжеронную раму, идентичные тем, что использовались в УАЗ-469.

Оригинальный мотор, который был установлен в этом автомобиле, остается загадкой, но в настоящее время он был заменен на двигатель УМЗ объемом 2,4 литра и раздаточную коробку от УАЗа. Полный привод был сохранен, а владелец также улучшил техническую часть, добавив электроусилитель руля и газобаллонное оборудование.

Beijing BJ2030
Beijing BJ2030

Продавец запросил за уникальный Beijing BJ2030 400 тысяч рублей.

Источник, фото: Drom.ru

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Количество просмотров 1
16.12.2023
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