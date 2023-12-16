Сборку двигателей для этого автомобиля доверяют всего двум людям
На видео представлен процесс ручной сборки двигателей V12, созданных AMG.
Эти двенадцатицилиндровые моторы, оснащенные двойным турбонаддувом, устанавливаются на роскошные модели Pagani, такие как Utopia, Huayra R и Imola Roadster. И что удивительно, сборку этих двигателей доверяют всего двум техническим специалистам. Один из них – Михаэль Кублер, известный моторостроитель AMG.
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В видео показан процесс сборки 6-литрового двигателя V12. Этот двигатель выдает мощность впечатляющие 852 л. с. и обладает крутящим моментом в 811 Н·м. Он специально создан для Pagani и является одним из ключевых элементов их последней модельной линейки Utopia.
Сотрудничество между Pagani и Mercedes-AMG началось почти 25 лет назад с дебюта оригинального Zonda C12. Этот суперкар был оснащен 6-литровым двигателем V12 M120 и стал отправной точкой для развития тесных связей между двумя компаниями.
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Источник: YouTube
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