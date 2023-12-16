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Сборку двигателей для этого автомобиля доверяют всего двум людям

Mercedes-AMG и Pagani делятся секретами сборки двигателей в совместном видео

На видео представлен процесс ручной сборки двигателей V12, созданных AMG.

Эти двенадцатицилиндровые моторы, оснащенные двойным турбонаддувом, устанавливаются на роскошные модели Pagani, такие как Utopia, Huayra R и Imola Roadster. И что удивительно, сборку этих двигателей доверяют всего двум техническим специалистам. Один из них – Михаэль Кублер, известный моторостроитель AMG.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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В видео показан процесс сборки 6-литрового двигателя V12. Этот двигатель выдает мощность впечатляющие 852 л. с. и обладает крутящим моментом в 811 Н·м. Он специально создан для Pagani и является одним из ключевых элементов их последней модельной линейки Utopia.

Сотрудничество между Pagani и Mercedes-AMG началось почти 25 лет назад с дебюта оригинального Zonda C12. Этот суперкар был оснащен 6-литровым двигателем V12 M120 и стал отправной точкой для развития тесных связей между двумя компаниями.

Источник: YouTube

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Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:YouTube
16.12.2023
Фото:YouTube
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