Названы самые надежные спортивные седаны на рынке дешевле 2 миллионов

HotCars составил список из пяти самых надежных мощных седанов с пробегом

Лидирующим седаном является Pontiac Grand Prix 2007 года выпуска с ценовым диапазоном примерно от 4 609 до 5 644 долларов (примерно от 413 310 до 506 120 рублей). Эксперты J.D. Power высоко оценили его надежность, набрав 87 баллов из 100.

Pontiac Grand Prix

Второе место занимает Cadillac CTS 2012 года выпуска со стартовой ценой в 6 985 долларов (около 626 370 рублей) на вторичном рынке. J.D. Power оценивает его надежность на 86 баллов из 100.

Cadillac CTS

Kia Optima SX 2019 года занимает почетное третье место, его хвалят как отличный спортивный седан с передним приводом. В настоящее время он доступен на вторичном рынке за 18 880 долларов (1,69 млн рублей). Надежность оценили в 85 баллов.

Kia Optima SX

Далее по списку идет спортивный седан BMW 340i 2016 года стоимостью 19 200 долларов (1,72 миллионов рублей). Показатель надежности 83 из 100 баллов.

BMW 340i

Завершает список Audi A6 3.0T Quattro 2015 года оцененный в 82 балла надежности. Стоимость этого седана мощностью 310 л. с. составляет 16 177 долларов (1,45 млн рублей).

Audi A6 3.0T Quattro

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Источник: Автоновости дня