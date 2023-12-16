Lada Aura сможет купить кто угодно
Согласно заявлению президента АвтоВаза Максима Соколова, Lada Aura будет предлагаться не только органам исполнительной власти на федеральном и региональном уровне, но и частным покупателям.
Lada Aura оснащена мощным 122-сильным двигателем объемом 1,8 литра и автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавное и комфортное вождение. Однако, это не единственные улучшения, которые были внесены в модель. Пассажиры заднего ряда теперь могут насладиться дополнительными 25 сантиметрами свободного пространства, что создает еще больше комфорта для всех пассажиров.
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Кроме того, салон Lada Aura выполнен из натуральной кожи российского производства. В автомобиле также установлена высококачественная аудиосистема.
Ожидается, что цена нового автомобиля значительно превысит два миллиона рублей.
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Источник: Российская газета
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