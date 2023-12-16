Lada Aura сможет купить кто угодно

АВТОВАЗ рассказал о планах продавать седан Lada Aura частным лицам

Согласно заявлению президента АвтоВаза Максима Соколова, Lada Aura будет предлагаться не только органам исполнительной власти на федеральном и региональном уровне, но и частным покупателям.

Lada Aura

Lada Aura оснащена мощным 122-сильным двигателем объемом 1,8 литра и автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавное и комфортное вождение. Однако, это не единственные улучшения, которые были внесены в модель. Пассажиры заднего ряда теперь могут насладиться дополнительными 25 сантиметрами свободного пространства, что создает еще больше комфорта для всех пассажиров.

Lada Aura

Кроме того, салон Lada Aura выполнен из натуральной кожи российского производства. В автомобиле также установлена высококачественная аудиосистема.

Ожидается, что цена нового автомобиля значительно превысит два миллиона рублей.

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Источник: Российская газета