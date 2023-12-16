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Lada Aura сможет купить кто угодно

АВТОВАЗ рассказал о планах продавать седан Lada Aura частным лицам

Согласно заявлению президента АвтоВаза Максима Соколова, Lada Aura будет предлагаться не только органам исполнительной власти на федеральном и региональном уровне, но и частным покупателям.

Lada Aura
Lada Aura

Lada Aura оснащена мощным 122-сильным двигателем объемом 1,8 литра и автоматической коробкой передач, что обеспечивает плавное и комфортное вождение. Однако, это не единственные улучшения, которые были внесены в модель. Пассажиры заднего ряда теперь могут насладиться дополнительными 25 сантиметрами свободного пространства, что создает еще больше комфорта для всех пассажиров.

Lada Aura
Lada Aura
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Кроме того, салон Lada Aura выполнен из натуральной кожи российского производства. В автомобиле также установлена высококачественная аудиосистема.

Ожидается, что цена нового автомобиля значительно превысит два миллиона рублей.

Источник: Российская газета

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемЛежнин Роман
Фото:Пресс-служба АВТОВАЗ
Количество просмотров 1
16.12.2023
Фото:Пресс-служба АВТОВАЗ
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