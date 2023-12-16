Увидим ли мы еще когда-нибудь Volvo, Hyundai и Kia в нашей стране?

Эксперты оценили перспективу возвращения Volvo, Hyundai и Kia в Россию

Автоэксперт Пётр Баканов рассказал о производстве Volvo, Hyundai и Kia в России. О полноценном возвращении рано делать прогнозы. Однако, есть информация для анализа.

К примеру, завод Volvo в Калуге начал производство отечественных автомобилей от Группы ГАЗ. Кроме того, есть вероятность сборки китайских автомобилей на том же калужском заводе, однако какой именно это будет бренд эксперт не уточнил.

Что касается Hyundai и Kia, то есть планы возобновить производство легковых автомобилей в Петербурге под маркой GAC. По словам Баканова, речь идет о сборке около 70 тысяч машин.

Интересно отметить, что европейские автомобили, выпускаемые в Китае, могут появиться в России, но уже под другими названиями.

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Источник: Царьград