Увидим ли мы еще когда-нибудь Volvo, Hyundai и Kia в нашей стране?
Автоэксперт Пётр Баканов рассказал о производстве Volvo, Hyundai и Kia в России. О полноценном возвращении рано делать прогнозы. Однако, есть информация для анализа.
К примеру, завод Volvo в Калуге начал производство отечественных автомобилей от Группы ГАЗ. Кроме того, есть вероятность сборки китайских автомобилей на том же калужском заводе, однако какой именно это будет бренд эксперт не уточнил.
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Что касается Hyundai и Kia, то есть планы возобновить производство легковых автомобилей в Петербурге под маркой GAC. По словам Баканова, речь идет о сборке около 70 тысяч машин.
Интересно отметить, что европейские автомобили, выпускаемые в Китае, могут появиться в России, но уже под другими названиями.
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Источник: Царьград
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