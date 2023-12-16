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Увидим ли мы еще когда-нибудь Volvo, Hyundai и Kia в нашей стране?

Эксперты оценили перспективу возвращения Volvo, Hyundai и Kia в Россию

Автоэксперт Пётр Баканов рассказал о производстве Volvo, Hyundai и Kia в России. О полноценном возвращении рано делать прогнозы. Однако, есть информация для анализа.

К примеру, завод Volvo в Калуге начал производство отечественных автомобилей от Группы ГАЗ. Кроме того, есть вероятность сборки китайских автомобилей на том же калужском заводе, однако какой именно это будет бренд эксперт не уточнил.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Что касается Hyundai и Kia, то есть планы возобновить производство легковых автомобилей в Петербурге под маркой GAC. По словам Баканова, речь идет о сборке около 70 тысяч машин.

Интересно отметить, что европейские автомобили, выпускаемые в Китае, могут появиться в России, но уже под другими названиями.

Источник: Царьград

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Unsplash
Количество просмотров 1
16.12.2023
Фото:Unsplash
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