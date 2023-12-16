АВТОВАЗ хочет производить машины под новой маркой

АВТОВАЗ рассматривает возможность выхода на рынок с новым брендом

Глава компании, Максим Соколов, поделился информацией о планах на следующий год. После успешного старта производства электромобилей e-Largus в Ижевске, АВТОВАЗ рассматривает возможность выхода с новым брендом на рынок.

Согласно заявлению Максима Соколова, компания планирует расширить свою линейку автомобилей и предложить покупателям еще больше вариантов. Новый бренд может привнести свежий взгляд на автомобильный рынок и привлечь новую аудиторию. Однако детали о новом бренде пока не раскрываются.

Важно отметить, что производство на заводе в Санкт-Петербурге продолжает свою работу и даже в новогодние праздники будет активно функционировать. Одна из моделей, которая там производится и будет продаваться, это Lada X-Cross 5, оснащенная четырехцилиндровым турбомотором объемом 1.5 литра и выдающая 160 л. с. Кроме того, автомобиль будет оснащен семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и передним приводом.

Предполагается, что Lada X-Cross 5 будет доступна в двух комплектациях: стартовой Enjoy и более продвинутой Techno.

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Источник: Российская газета