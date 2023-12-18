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Эксперт рассказал, когда цены на авто пойдут вниз

Переславский: спроса на автомобили нет, а цены не падают, но это ненадолго

На данный момент нет высокого спроса на автомобили и недвижимость, а между тем склады дистрибьюторов переполнены китайскими машинами, а у застройщиков скопилось большое количество нереализованного жилья. Но цены не снижаются.

Общее количество нераспроданных автомобилей на складах дилеров уже достигло 175 тысяч, что объясняется, в том числе, средней стоимостью китайских автомобилей в сентябре-октябре, составившей 3,4 млн рублей. В 2022 году после ухода западных производителей на рынке автомобилей был дефицит, но за последний год дилеры увеличили поставки, и концу 2023 года наблюдается переизбыток.

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Подсчитано, сколько сегодня китайских марок на авторынке России

Руководитель направления «Сопровождение» группы компаний CMS Николай Переславский считает, что этот парадокс избытка при отсутствии спроса обусловлен отсутствием конкуренции в данных сегментах экономики. Практически все ключевые участники рынка, включая застройщиков, девелоперов, автодилеров и банки, подконтрольны государству. Частного бизнеса, который мог бы составить реальную конкуренцию, просто нет.

Недостаточная конкуренция и стремление участников рынка минимизировать риски приводят к сохранению высоких цен и затовариванию. Ориентирование на прибыль в ущерб оборачиваемости активов приводит к закредитованности и дополнительным издержкам.

Что касается дилеров, в первом полугодии 2024-го мало что изменится, пока они не планируют снижать цены, у них еще есть ресурс переждать временное снижение спроса.

Однако Переславский полагает, что долго так продолжаться не может. В конце концов рынок сам себя отрегулирует, и цены все равно начнут снижаться к концу 2024 года или в начале 2025 года, как на автомобили, так и на недвижимость.

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Источник: Прайм

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За РулемАлексеева Елена
18.12.2023
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