В Минпромторге рассказали, как отслеживают завышения цен на авто
На совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами Президент РФ Владимир Путин согласился, что цены на автомобили существенно подросли, а на продукцию АВТОВАЗа (по объективным причинам) на все 40%. И отметил, что Минпромторг «сейчас этим занимается».
В ведомстве тут же отрапортовали, что находятся в постоянном тесном контакте как с производителями, так и с дилерским сообществом.
Росстат еженедельно фиксирует и публикует изменения уровня цен, что позволяет их вовремя мониторить, не допуская необоснованного завышения.
Есть договоренности с российскими автопроизводителями и дилерами о соблюдении ценовой политики. Также в ведомстве отметили, что все меньше внешние факторы и санкции оказывают влияние на ценообразование в отрасли, все постепенно стабилизировалось, кроме того, хорошо работают программы стимулирования спроса на автомобили отечественного производства.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Влиянию внешних факторов больше подвержены иномарки, учитывая волатильность курса валют и логистику.
Напомним, президент на пресс-конференции отметил, что снижению цен будет способствовать развитие собственной базы. Нужно создавать отечественные платформы для автомобилей и развивать автокомпонентное производство, которое в значительной мере было утрачено, так как слишком понадеялись на «так называемых партнеров».
- «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник: Прайм
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!