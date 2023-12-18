В Минпромторге рассказали, как отслеживают завышения цен на авто

Минпромторг мониторит изменения цен на авторынке с помощью публикаций Росстата

На совместной прямой линии с гражданами и большой пресс-конференции с журналистами Президент РФ Владимир Путин согласился, что цены на автомобили существенно подросли, а на продукцию АВТОВАЗа (по объективным причинам) на все 40%. И отметил, что Минпромторг «сейчас этим занимается».

В ведомстве тут же отрапортовали, что находятся в постоянном тесном контакте как с производителями, так и с дилерским сообществом.

Росстат еженедельно фиксирует и публикует изменения уровня цен, что позволяет их вовремя мониторить, не допуская необоснованного завышения.

Есть договоренности с российскими автопроизводителями и дилерами о соблюдении ценовой политики. Также в ведомстве отметили, что все меньше внешние факторы и санкции оказывают влияние на ценообразование в отрасли, все постепенно стабилизировалось, кроме того, хорошо работают программы стимулирования спроса на автомобили отечественного производства.

Влиянию внешних факторов больше подвержены иномарки, учитывая волатильность курса валют и логистику.

Напомним, президент на пресс-конференции отметил, что снижению цен будет способствовать развитие собственной базы. Нужно создавать отечественные платформы для автомобилей и развивать автокомпонентное производство, которое в значительной мере было утрачено, так как слишком понадеялись на «так называемых партнеров».

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Источник: Прайм