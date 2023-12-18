Круиз-контроль, парктроники и выхлопная система «под спорт» — рассказываем о цене

На одном из маркетплейсов нашли в продаже обновленную Hyundai Sonata за 5 млн

Обновленная Hyundai Sonata выставлена на продажу на одном из маркетплейсов. За автомобиль 2023 года с минимальным пробегом продавец хочет выручить 5,1 млн рублей.

Судя по информации в объявлении, седан привезен в Россию из Южной Кореи.

«Проведены все юридические проверки, полностью подтверждено, что автомобиль не имеет запретов на регистрационные действия, не находится в залоге», — говорится в тексте объявления.

Hyundai Sonata

У этой модели передняя часть кардинально отличается от своего предшественника. На задней части новой Hyundai Sonata эллипсообразные фонари сменили на H-образные, в базовой комплектации автомобиль оснащен выхлопной системой «под спорт».

Мультимедиа и приборная панель, каждый дисплей диагональю в 12,3 дюйма, представляют собой единое целое. Центральные дефлекторы вписаны в торпедо, а селектор трансмиссии с центрального тоннеля переехал за за рулевое колесо. Управление климат-контролем – через сенсорную панель.

Автомобиль оснащен атмосферным двигателем объемом 2,0 л и мощностью 160 л.с., он работает в паре с шестиступенчатым автоматом, привод — передний.

Hyundai Sonata

В списке оснащения: бесключевой доступ, кожаные сиденья, электрорегулировка положений передних сидений, память положений водительского кресла, подогрев всех сидений, подогрев рулевого колеса, проекция на лобовое стекло, электронная приборная панель, многофункциональное рулевое колесо, подрулевые лепестки переключения передач, беспроводная зарядка, многозонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, система удержания полосы, мультимедиа с навигацией, передние и задние парктроники, камеры кругового обзора, электропривод крышки багажника.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

Источник: rg.ru