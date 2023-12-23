#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Hyundai придумал новое колесо – оно не скользит
23 декабря
Hyundai придумал новое колесо – оно не скользит
Новое колесо Hyundai получило выдвижную цепь...
На выходные в Дмитров – к царевне-лягушке и альпакам
23 декабря
На выходные в Дмитров – к царевне-лягушке и альпакам
«За рулем» рассказал, как с интересом и пользой...
Honda CR-V
23 декабря
Часы, проведенные за игрой в тетрис, помогут автомобилистам
Профессиональный геймер рассказал, как...

Часы, проведенные за игрой в тетрис, помогут автомобилистам

Профессиональный геймер рассказал, как заполнить багажник подарками

Стартовал сезон покупок в переполненных магазинах. И потом придется запихнуть все это в багажник и надеяться, что они поместятся.

Видеоигра может поднять настроение, а использование некоторых навыков тетриса для максимальной эффективности загрузки — хороший способ совместить полезное с приятным.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Эксперт дал совет, как очистить автомобиль от снега и не повредить

Профессиональный геймер Дэн Уэллер - победитель национального чемпионата Великобритании по тетрису в 2022 году, так что он знает кое-что о том, как плотно упаковать детали головоломки в ограниченном пространстве. Судя по фотографии, он знает свое дело. И делится некоторыми советами с нами.

Вместо двухмерного экрана он использует заднюю часть Honda CR-V 2023 года выпуска.

«Самый большой совет, который я могу дать, – это всегда иметь план, – говорит он. – На чистом листе бумаги можно сделать практически все – но это также означает, что что-то может пойти не так, поэтому вам нужно иметь возможность начать с самого начала. Убедитесь, что вы хорошо представляете, какие вещи должны лежать в багажнике, а какие – на заднем сиденье. Если вы представляете себе это как два отдельных пространства, не ошибетесь».
Honda CR-V
Honda CR-V

Кроме того, Уэллер рекомендует начинать с самых тяжелых предметов и по возможности разбирать их, чтобы получить более легкие в обращении части. Можно сложить мелкие предметы в аккуратную квадратную коробку, которая идеально впишется в пространство. И он рекомендует оставлять хрупкие предметы напоследок.

Вы также можете использовать гибкие, мягкие предметы, чтобы проложить по краям и амортизировать хрупкие вещи. S-образные детали могут поместиться в щели – они заполнят пространство и снизят вероятность повреждений в дороге.

Источник, фото: Motor 1

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Фото:Depositphotos
Количество просмотров 2
23.12.2023
Фото:Depositphotos
Поделиться:
Оцените материал:
0