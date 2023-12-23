Часы, проведенные за игрой в тетрис, помогут автомобилистам

Профессиональный геймер рассказал, как заполнить багажник подарками

Стартовал сезон покупок в переполненных магазинах. И потом придется запихнуть все это в багажник и надеяться, что они поместятся.

Видеоигра может поднять настроение, а использование некоторых навыков тетриса для максимальной эффективности загрузки — хороший способ совместить полезное с приятным.

Профессиональный геймер Дэн Уэллер - победитель национального чемпионата Великобритании по тетрису в 2022 году, так что он знает кое-что о том, как плотно упаковать детали головоломки в ограниченном пространстве. Судя по фотографии, он знает свое дело. И делится некоторыми советами с нами.

Вместо двухмерного экрана он использует заднюю часть Honda CR-V 2023 года выпуска.

«Самый большой совет, который я могу дать, – это всегда иметь план, – говорит он. – На чистом листе бумаги можно сделать практически все – но это также означает, что что-то может пойти не так, поэтому вам нужно иметь возможность начать с самого начала. Убедитесь, что вы хорошо представляете, какие вещи должны лежать в багажнике, а какие – на заднем сиденье. Если вы представляете себе это как два отдельных пространства, не ошибетесь».

Honda CR-V

Кроме того, Уэллер рекомендует начинать с самых тяжелых предметов и по возможности разбирать их, чтобы получить более легкие в обращении части. Можно сложить мелкие предметы в аккуратную квадратную коробку, которая идеально впишется в пространство. И он рекомендует оставлять хрупкие предметы напоследок.

Вы также можете использовать гибкие, мягкие предметы, чтобы проложить по краям и амортизировать хрупкие вещи. S-образные детали могут поместиться в щели – они заполнят пространство и снизят вероятность повреждений в дороге.

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Источник, фото: Motor 1