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Если вашему автомобилю 20-30 лет — по этой причине может пострадать топливная система

Эксперты нашли 3 причины нежелательной езды зимой на авто с полупустым баком

Большинство автовладельцев убеждены, что эксплуатация машины с полупустым баком негативно скажется на всей топливной системе. Но это спорное утверждение, дело в том, что современные транспортные средства оснащены бензонасосами с защитой от проникновения воздуха и других примесей. По этой причине пустой бензобак не может повредить насос – в топливной системе произойдет падение давления, насос отключится, и двигатель просто заглохнет.

Но автомобили возрастом 20-30 лет действительно могут серьезно пострадать от эксплуатации с критически низким уровнем топлива. В таких машинах топливный фильтр быстро засоряется, как следствие – нагрузка на бензонасос увеличивается. Если в баке нет горючего, нарушается теплообмен, и агрегат может сломаться.

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Необходимо регулярно контролировать уровень бензина у возрастных автомобилей, чтобы не допустить его падения до нулевых значений. Иначе грозит высокий риск поломок, затратных с финансовой точки зрения.

Не стоит также забывать о том, что в зимнее время в полупустом баке образуется конденсат, при низких температурах он замерзает, а некорректная работа насоса чревата остановкой автомобиля.

Для борьбы с избыточным давлением паров в бензобаке есть специальные клапаны, но они из-за конденсата могут зимой замерзнуть и заблокироваться. При неработающих клапанах повышается давление, и насос уже не может функционировать, что скажется на работе двигателя.

Источник: njcar.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Unsplash
Количество просмотров 3
19.12.2023
Фото:Unsplash
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