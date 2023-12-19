Как можно сбить цену при покупке машины с пробегом — автоэксперт раскрыл секрет

Эксперт нашел подход, при котором можно сбить цену при покупке авто на вторичке

Риск приобрести автомобиль со скрытыми дефектами у официального дилера, специализирующегося на продаже машин с пробегом, значительно ниже, чем у частных продавцов. Об этом «Ленте.ру» рассказал автоэксперт Максим Рязанов.

Рассуждая о способах снижения цены на понравившийся автомобиль на вторичном рынке, Рязанов подчеркнул, что не стоит договариваться с продавцом о стоимости машины по телефону.

«Прежде чем обговаривать скидку, нужно тщательно осмотреть автомобиль. В частности, сопоставить показатели одометра с реальным уровнем изношенности не только узлов и агрегатов, но и таких неочевидных деталей, как обивка сидений и коробка переключения передач, и других элементов салона», — объясняет эксперт.

Рязанов обращает внимание на тот факт, что обычно только перекупы сбивают стоимость без предварительного осмотра машины, поэтому своими вопросами можно отпугнуть продавца. Перед осмотром автомобиля нужно проверить машину на «чистоту» с юридической точки зрения и техническое состояние, обратившись на соответствующие сервисы в интернете. И уже в процессе осмотра можно задать продавцу все интересующие вопросы, обратив его внимание даже на незначительные поломки и, таким образом, попробовать «сбить» цену.

На ликвидные автомобили снизить ценник практически не получится, потому что они в хорошем состоянии, у них небольшой пробег и высокий спрос на рынке. Поэтому лучше выбирать автомобиль на площадках официальных дилеров, где риск приобрести автомобиль со скрытыми дефектами минимизирован. Авторитейлер дорожит своей репутацией, поэтому вряд ли будет рисковать из-за нескольких тысяч рублей, подытожил Рязанов.

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Источник: lenta.ru