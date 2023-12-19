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Eвросоюз смягчил санкции для России по части въезда автомобилей

Въехавшие в ЕС из РФ до 19 декабря водители могут поменять номерные знаки

В понедельник в ЕС вступил в силу 12-й пакет санкций против России. Введены ограничения против алмазной отрасли, а также на импорт из России изделий из железа, чугуна, меди и алюминия, а также на некоторые химические вещества. При этом часть введенных ранее ограничений, касающихся личных вещей и автотранспорта, была смягчена.

Въехавшие в ЕС из России по состоянию на 19 декабря 2023 года автомобили могут быть перерегистрированы на европейские номерные знаки, говорится в опубликованном ЕС документе.

Кроме того, чтобы облегчить въезд в Союз граждан ЕС, проживающих в России, государства-члены могут разрешить въезд на своих автомобилях при условии, что машины не предназначены для продажи и нужны исключительно для личного пользования.

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Еще один автоконцерн России включен в санкционный список

Кроме того, ЕС смягчил ограничения на ввоз в Союз предметов гигиены и одежды для путешественников из РФ. Но уточняется, что речь о предметах только личного пользования и об одежде, которую носят путешественники или которая находится у них в багаже.

Источник: РИА Новости

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Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемАлексеева Елена
Количество просмотров 2
19.12.2023
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