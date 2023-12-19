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Бензин стал дешевле на 4,3 рубля! – что происходит с топливом в Китае
19 декабря
Бензин стал дешевле на 4,3 рубля! – что происходит с топливом в Китае
Сколько платят за бензин в Китае и почему цены...

Бензин стал дешевле на 4,3 рубля! – что происходит с топливом в Китае

Сколько платят за бензин в Китае и почему цены на него падают, а не растут

Национальная комиссия по развитию и реформам Китая объявила очередную корректировку цен на топливо.

Цена бензина снижена на 415 юаней за тонну (5253 рубля), дизельного топлива – на 400 юаней за тонну (5063 рубля).

То есть, литр бензина Аи-92 в Китае стал дешевле на 0,33 юаня (4,2 рубля), бензин Аи-95 – на 0,34 юаня за литр (4,3 рубля), а дизельное топливо – на 0,34 юаня за литр (4,3 рубля).

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Согласно статистике Пекинской муниципальной комиссией по развитию и реформам самая высокая розничная цена бензина Аи-92 теперь составляет 7,54 юаня за 1 литр (95,44 рубля), бензина Аи-95 – 8,03 юаня за 1 литр (101,64 рубля). При этом средняя зарплата в Китае составляет около 7000 юаней или 90 тысяч рублей (в Пекине – 10 700 юаней или 135 тысяч рублей).

Новый Changan Qiyuan Q05 – цены

Мировые цены на нефть заметно выросли. Цена фьючерсов на нефть с поставкой в январе 2024 года на Нью-Йоркской товарной бирже сегодня выросла на 11,04 доллара и составила 772,47 доллара за баррель (+1,46%).

Сегодняшнее снижение цен на топлива в Китае стало шестым 12-м за год. Следующее падение стоимости бензина и дизтоплива в Поднебесной ожидается 3 января 2024 года.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Unsplash
19.12.2023
Фото:Unsplash
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