Мнение: ЦБ РФ начнет смягчать денежно-кредитную политику во II-III квартале 2024 года

Экономисты озвучили прогнозы по ключевой ставке Центробанка на 2024 год

Центробанку необходимо сохранить жесткую политику, чтобы убедить участников рынка, что высокие ставки призваны не допустить преждевременного смягчения финансовых условий, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Аналитики едины во мнении, что Центробанк начнет процесс смягчения денежно-кредитной политики (ДПК) не раньше второго или третьего кварталов 2024 года.

«Снижению ставки будут предшествовать устойчивое снижение инфляции на протяжении одного квартала, спад инфляционных ожиданий, а также оптимизация соотношения между экономическим ростом и кредитной активностью», — убежден управляющий директор НРА Сергей Гришунин.

Главный экономист по РФ «Ренессанс Капитала» Софья Донец предположила, что к концу 2024 года Банк России может опустить ставку до 9%. При этом директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев считает, что ставка по итогам 2024 года не опустится ниже 12%. В то же время главный аналитик ПСБ Денис Попов предположил, что к нейтральным значениям в 6–7% ставка вернется не раньше второй половины 2025 года.

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Источник: www.sravni.ru