Мнение: ЦБ РФ начнет смягчать денежно-кредитную политику во II-III квартале 2024 года
Центробанку необходимо сохранить жесткую политику, чтобы убедить участников рынка, что высокие ставки призваны не допустить преждевременного смягчения финансовых условий, уверен главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.
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Аналитики едины во мнении, что Центробанк начнет процесс смягчения денежно-кредитной политики (ДПК) не раньше второго или третьего кварталов 2024 года.
«Снижению ставки будут предшествовать устойчивое снижение инфляции на протяжении одного квартала, спад инфляционных ожиданий, а также оптимизация соотношения между экономическим ростом и кредитной активностью», — убежден управляющий директор НРА Сергей Гришунин.
Главный экономист по РФ «Ренессанс Капитала» Софья Донец предположила, что к концу 2024 года Банк России может опустить ставку до 9%. При этом директор офиса рыночных исследований и стратегии Росбанка Евгений Кошелев считает, что ставка по итогам 2024 года не опустится ниже 12%. В то же время главный аналитик ПСБ Денис Попов предположил, что к нейтральным значениям в 6–7% ставка вернется не раньше второй половины 2025 года.
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Источник: www.sravni.ru
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