Tank везет в РФ новые модели внедорожников

В 2024 году на российском рынке появятся новинки от китайского бренда Tank

Китайский бренд Tank намерен расширить линейку новыми моделями, включая эксклюзивные версии внедорожников Tank 300 и 500. Планами на 2024 года поделился бренд-директор компании Александр Чеховский.

Tank 300 Cybertank

По его словам, в 2024 году российский ассортимент суббренда Tank пополнят эксклюзивные модификации уже представленных на рынке моделей с индексами 300 и 500.

Tank 300 Frontier Limited Edition

«Мы верим, что историю автомобиля делают оригинальной эксклюзивные исполнения. Поэтому со следующего года выпустим тематические спецверсии – как для Tank 300, так и для Tank 50», — сообщил бренд-директор.

Tank 300 Iron Cavalry

Из соображений секретности названия будущих лимитированных моделей не озвучены. Чеховский сообщил только, что модельный ряд компании будет расширен, но более детальная информация о технических характеристиках новинок появится ближе к старту официальных продаж в РФ.

Вполне вероятно, что в России появится доступный внедорожник Tank 400. На китайском рынке его дебют состоялся в конце сентября текущего года. Его цена на местном рынке составила 279,8 и 289,8 тысячи юаней (3,5-3,6 млн рублей по текущему курсу). Вместе с Tank 300 он принадлежит к линейке «механических зверей» — это серия с более выраженным внедорожным уклоном.

Tank 400 Hi4 T2

Габариты: 4985х1960х1900 мм при колесной базе 2850 мм, дорожный просвет – 224 мм. Другими словами, по своим размерам автомобиль идентичен Tank 500. Стоит отметить, что это первый Tank с безальтернативной подзаряжаемой гибридной установкой Hi4-T.

Tank 400 Hi4 T

У него силовой агрегат в виде турбо-«четверки» объемом 2,0 л, пару которой составляет девятиступенчатый «автомат» со встроенным электромотором. Суммарная отдача системы составляет 408 л.с. и 750 Нм, привод — полный.

В комбинированном режиме запас хода Tank 400 хватает на 800 км, на одном электричестве он способен преодолеть более 105 км.

В 2024 году у бренда может появиться и гибридная версия Tank 500 Hi4-T. В Китае этот внедорожник представили летом, его цена 335 тысяч юаней (4,2 млн рублей). Внешне он ничем не отличается от своего бензинового собрата, но под капотом у него новая гибридная установка Hi4-T.

Tank 500 Hi4 T Gibrid

Она состоит из ДВС объемом 2,0 л, электромотора и девятиступенчатой АКП. Совокупная мощность — 408 л.с. и 750 Нм. На чистой электроэнергии Tank 500 Hi4-T способен проехать 110 км, а с включенным турбомотором, полным баком и заряженной батареей — 790 км.

В настоящее время модели Tank представлены на российском рынке бензиновыми версиями под индексом 300 и 500. Их стоимость, без учета скидок, составляет 4,1-4,7 и 6,3-6,9 млн рублей соответственно.

Tank 500 Darth Vader Limited Edition

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Источник: tank-2024