Штраф в 5000 рублей и лишение прав на 1,5 года — почему не стоит обгонять машину ДПС

Водителям объяснили, в каких случаях за обгон машины ДПС лишат прав на 1,5 года

Многим водителям знакома ситуация, когда впереди идущий патрульный автомобиль ДПС движется с медленной скоростью. Представитель ГИБДД рассказал, что в некоторых ситуациях водителю, решившему обогнать патрульный автомобиль, грозит не только штраф в 5000 рублей, но и лишение прав.

Если полицейский патруль передвигается на машине без включенных мигалок со скоростью, разрешенной для конкретной местности, в этом случае можно его обогнать – при условии соблюдения ПДД. За обгон машины ДПС по встречной полосе с пересечением сплошной линии сотрудники ДПС составят протокол о нарушении правил дорожного движения.

Превышение скорости до 20 км/ч от разрешенной не подлежит штрафу, несмотря на это нельзя исключить наличие видеокамеры в полицейской машине. Например, если служебный автомобиль двигался со скоростью 65 км/ч на участке с ограничением в 60 км/ч, устройство для контроля скорости может зафиксировать, что при обгоне водитель превысил скорость до 85 км/ч, и полицейские выпишут штраф на сумму 500 рублей.

В ситуациях, когда полицейские используют мигалку и сирену на своем автомобиле, обгон запрещен. Этот норматив регламентирует пункт 3.2 ПДД, согласно которому «запрещается обгонять транспортное средство, имеющее специальные цветографические схемы с включенным проблесковым маячком и специальным звуковым сигналом». За нарушение — или штраф в размере 5000 рублей, или лишение водительских прав сроком на 1,5 года.

Если во время обгона сотрудники ДПС увидят, что в обгоняющем их автомобиле не работает, например, повторитель стоп-сигнала, будет не только выписан штраф 500 рублей, но и предписание устранить неисправность в течение 10 дней. Кстати, грязный номер на задней части автомобиля или неработающая лампочка в его подсветке тоже может обернуться штрафом.

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Источник: njcar.ru