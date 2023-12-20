Как долго автовладельцы готовы «сдувать пылинки» со своего авто

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Исследование: трепетное отношение к машине...

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Исследование: трепетное отношение к машине проходит спустя два года эксплуатации

Недавнее исследование, проведенное Группой «Ренессанс страхование» и сервисом «Автокод» (есть в распоряжении «За рулем»), показало динамику отношений россиян к своим автомобилям. Результаты говорят о том, что трепетное отношение к машине, как правило, исчезает уже спустя два года использования.

По данным опроса, лишь 13% владельцев проявляют усиленное внимание к своим автомобилям в течение 3-5 лет, тогда как большинство перестает обращать внимание на царапины и поломки уже через год. В этот период 3% опрошенных даже считают, что настало время начать экономить на обслуживании.

Интересно, что для 66% респондентов внешний вид машины остается важным фактором, при этом через два года каждый седьмой (14%) готов закрыть глаза на небольшие сколы и трещины.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

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Половина владельцев считают свой автомобиль чуть ли не членом семьи, и любой дефект становится поводом для стресса, так как:

  • это влечет серьезные траты – 41%
  • приводит к потере независимости в передвижении – 40%
  • поломка авто нарушает планы на долгое время – 31%
  • времени на ремонт не хватает – 16%.

При этом внимание к автомобилю снижается, если уже выбрана замена (14%) или возникают серьезные проблемы с кузовом (12%).

Исследователи напоминают, что состояние машины влияет на ее ликвидность, подчеркивая важность своевременного технического обслуживания и ухода.

В онлайн-опросе, проведенном в ноябре этого года, приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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За РулемАлексеева Елена
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 2
20.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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