Как долго автовладельцы готовы «сдувать пылинки» со своего авто
Недавнее исследование, проведенное Группой «Ренессанс страхование» и сервисом «Автокод» (есть в распоряжении «За рулем»), показало динамику отношений россиян к своим автомобилям. Результаты говорят о том, что трепетное отношение к машине, как правило, исчезает уже спустя два года использования.
По данным опроса, лишь 13% владельцев проявляют усиленное внимание к своим автомобилям в течение 3-5 лет, тогда как большинство перестает обращать внимание на царапины и поломки уже через год. В этот период 3% опрошенных даже считают, что настало время начать экономить на обслуживании.
Интересно, что для 66% респондентов внешний вид машины остается важным фактором, при этом через два года каждый седьмой (14%) готов закрыть глаза на небольшие сколы и трещины.
|
Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Половина владельцев считают свой автомобиль чуть ли не членом семьи, и любой дефект становится поводом для стресса, так как:
- это влечет серьезные траты – 41%
- приводит к потере независимости в передвижении – 40%
- поломка авто нарушает планы на долгое время – 31%
- времени на ремонт не хватает – 16%.
При этом внимание к автомобилю снижается, если уже выбрана замена (14%) или возникают серьезные проблемы с кузовом (12%).
Исследователи напоминают, что состояние машины влияет на ее ликвидность, подчеркивая важность своевременного технического обслуживания и ухода.
В онлайн-опросе, проведенном в ноябре этого года, приняли участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет, проживающие в крупных городах России.
- «За рулем» можно читать и в Телеграм
Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.
Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.
Желаем всем удачи!