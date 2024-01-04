Как не навредить автомобилю, используя дистанционный запуск в холода

Эксперт объяснил, как правильно завести машину в мороз

Автомобили, хорошо подготовленные к зимнему сезону, не доставляют проблем своим владельцам. Самое главное – провести перед наступлением холодов комплексную диагностику всех систем автомобиля и устранить возможные неполадки, говорит автоэксперт Сергей Пономарев.

Он подчеркнул, что особое внимание нужно уделить аккумулятору, именно он зачастую является причиной проблем при запуске двигателя во время морозов.

«Замените его, или, в крайнем случае, заносите аккумулятор домой, если ночью ожидается ниже –27 градусов. Чтобы не заморозить автомобиль, водители устанавливают на сигнализации запуск по таймеру или температуре. Это эффективный способ легкого утреннего запуска авто. Однако важно соблюдать несколько правил, чтобы дистанционный запуск не привел к негативным последствиям», — пояснил эксперт.

При температуре ниже –25 градусов может произойти утечка технических жидкостей. Опытные водители определяют это по разным цветам снега под машиной, уточняет Пономарев. Причем по оттенку можно определить, какая система дает течь. Если на сигнализации есть GSM-модуль, то водитель получит сигнал, в отсутствии такой функции придется водителю периодически выходить и осматривать автомобиль.

Еще одна возможная проблема при дистанционном запуске — перемерзание выхлопной системы. Это происходит, если авто припарковано под уклоном и задняя ось находится выше передней.

«Во время запусков без движения в системе скапливается конденсат. Самый узкий участок выхлопного тракта сзади, поэтому при скоплении жидкости полное перемерзание происходит быстрее, и дальнейший запуск двигателя становится невозможен», — констатирует собеседник издания.

При автозапуске нужно следить за тем, как будет припаркована машина, нужна ровная поверхность или наклон в сторону задней части. А при проверке автомобиля эксперт рекомендует «добавить оборотов», чтобы избавиться от собравшегося конденсата из выпускной системы.

«Теперь о самой процедуре запуска автомобиля зимой. Очищаете от снега водительскую дверь, садитесь, включаете зажигание и через минуту пробуете покрутить стартером два-три раза. Если машина после этого не заводится, пробуем «прикурить» аккумулятор от другого авто. После завершения процедуры зарядки батареи пробуем еще раз запустить мотор. Предпринимаем только пару-тройку попыток покрутить стартер, каждая не дольше 7 секунд. Не заводится — прекращаем попытки», — объясняет эксперт.

После того как двигатель будет заведен, машину нужно прогреть, а затем начать плавное движение на небольшой скорости без выворота колес, резкого торможения и ускорения, подытожил Пономарев.

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Источник: iz.ru