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Наказали сами себя: поставки запчастей из Японии в РФ упали в ноябре на 32,5%
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Наказали сами себя: поставки запчастей из Японии в РФ упали в ноябре на 32,5%

Экспорт автомобилей из Японии в Россию по итогам ноября рухнул сразу на 44,9%

Экспорт легковых автомобилей в ноябре 2023 года из Японии в Россию сократился на 44,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие статистические данные обнародовало японское министерство финансов.

Отмечается, что поставки японских запчастей и комплектующих за этот период упали на 32,5%. Сокращению поставок автомобилей и запчастей предшествовало принятие властями Японии санкций в отношении РФ, вступивших в силу 9 августа 2023 года. Согласно им, введен запрет на ввоз в нашу страну бензиновых и дизельных автомобилей с двигателями объемом более 1,9 л и гибридных машин.

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До вступления санкционных мер экспорт автомобилей из Японии в Россию вырос на 53% по сравнению со средним показателем за текущий год. Эксперты автоотрасли объясняли такой резкий рост поставок тем фактом, что покупатели хотели успеть ввезти как можно больше автомобилей японского производства до ужесточения ограничений.

Токио принял решение 28 июля в рамках введения очередного пакета антироссийских санкций, Москва неоднократно называла их нелегитимными. Кроме транспортных средств указанных категорий под ограничения попали порядка 750 позиций, включая шины для большегрузных машин, яхты, автокресла, автозамки и другие товары.

Торговый представитель РФ в Токио Наталья Стапран ранее заявляла, что в условиях новой реальности японскому автопрому будет очень сложно вернуться на российский рынок, потому что их место активно занимают конкуренты.

Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:За Рулем«За рулем»
20.12.2023
Фото:За Рулем«За рулем»
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