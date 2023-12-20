Hyundai Motor Company продает завод в России с правом его выкупа через два года

Мантуров: «Арт-Финанс» прорабатывает перезапуск производства на заводе Hyundai

Потенциальный собственник завода Hyundai в Петербурге разрабатывает план по перезапуску производства на заводе Hyundai в Петербурге. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«ООО "Арт-Финанс" совместно с индустриальными партнерами также прорабатывают возможности скорейшего перезапуска производства автомобилей на петербургской площадке», – сказал Мантуров, комментируя сделку по продаже завода Hyundai в РФ.

Напомним, совет директоров Hyundai Motor ранее одобрил план по продаже российского завода. Согласно данным агентства «Ренхап», стоимость сделки с компанией «Арт-Финанс» оценивается в символические 10 тысяч рублей, в договоре будет пункт о возможности обратного выкупа завода в течение последующих двух лет.

Японский автогигант Hyundai Motor Company запустил завод в Петербурге в сентябре 2010 года. В его цехах производились автомобили Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Предприятие остановили в марте 2022 года. В Hyundai Motor объяснили свое решение трудностями с поставками комплектующих на фоне международных санкций.

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Источник: 1prime.ru