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Hyundai Motor Company продает завод в России с правом его выкупа через два года

Мантуров: «Арт-Финанс» прорабатывает перезапуск производства на заводе Hyundai

Потенциальный собственник завода Hyundai в Петербурге разрабатывает план по перезапуску производства на заводе Hyundai в Петербурге. Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

«ООО "Арт-Финанс" совместно с индустриальными партнерами также прорабатывают возможности скорейшего перезапуска производства автомобилей на петербургской площадке», – сказал Мантуров, комментируя сделку по продаже завода Hyundai в РФ.
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Напомним, совет директоров Hyundai Motor ранее одобрил план по продаже российского завода. Согласно данным агентства «Ренхап», стоимость сделки с компанией «Арт-Финанс» оценивается в символические 10 тысяч рублей, в договоре будет пункт о возможности обратного выкупа завода в течение последующих двух лет.

Японский автогигант Hyundai Motor Company запустил завод в Петербурге в сентябре 2010 года. В его цехах производились автомобили Hyundai Solaris, Kia Rio, Kia Rio X-Line и кроссовер Hyundai Creta. Предприятие остановили в марте 2022 года. В Hyundai Motor объяснили свое решение трудностями с поставками комплектующих на фоне международных санкций.

Источник: 1prime.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Hyundai
20.12.2023
Фото:Hyundai
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