БЕЛАЗ скрестили с вертолетом – вот что получилось (видео)

В документальном фильме вспомнили историю создания БелАЗа с авиационной турбиной

Автор этого видео говорит, что поводом к его созданию послужила презентация новейшего БелАЗ-75588 с российским газотурбинным двигателем. Дело в том, что идея это, конечно, крутая – но отнюдь не новая. Первую попытку оснастить БелАЗ двигателем с отличным от традиционного принципом действия предприняли еще в 1969 году.

Тогда к карьерному самосвалу попросту приладили авиационную турбину от вертолета. Решение можно назвать вынужденным: у поставщиков белорусского предприятия не оказалось серийных двигателей достаточной мощности под только что разработанные 75-тонные самосвалы и 120-тонные самосвальные автопоезда на их базе.

Такие машины – как советские, так и современные – роднит звук: на ходу газотурбинный грузовик напоминает, ни много ни мало, пролетающий самолет. Конечно, параметры шума у современной карьерной техники соответствуют принятым стандартам, но вот тональность угадывается безошибочно... Смотрим, как все начиналось с удивительным «вертолетным» БЕЛАЗом времен СССР.

Источник: AUTO VIDEO