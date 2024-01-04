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Санкции Запада повлияли на финальные показатели АВТОВАЗа в 2023 году

Президент АВТОВАЗа подтвердил планы выпустить в 2024 году свыше 500 тысяч авто

Отечественный производитель АВТОВАЗ намерен в 2024 году произвести более 500 тысяч автомобилей. Такие планы на будущий год озвучил президент компании Максим Соколов во время заседания регионального совета Челябинского отделения Союза машиностроителей России.

«Наш производственный план в этом году - около 400 тыс. автомобилей. (...) В следующем году мы планируем еще более чем на четверть увеличить объемы производства, преодолев планку 500 тыс. автомобилей», — уточнил глава концерна.
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АВТОВАЗ рассказал о своих планах по Ларгусу на следующий год

В июне текущего года Соколов прогнозировал, что объем производства автомобилей на предприятиях группы АВТОВАЗ в 2024 году может составить 500-550 тысяч экземпляров. Глава компании подчеркнул, что конечный результат будет зависеть от темпов восстановления импорта. Для сравнения, в 2023 году эта цифра достигала 400 тысяч машин.

Соколов отмечал ранее, что внесение отечественного производителя в санкционные списки США вынудило руководство компании скорректировать планы по выпуску автомобилей в текущем году — согласно обновленной стратегии, фактический объем производства Lada будет до 10% меньше изначальных показателей.

«Как только стало очевидно, что мы попали в SDN List, стало понятно, что прохождение каких-то логистических цепочек будет затруднено», — объяснил президент компании.

Согласно данным АВТОВАЗа, за период с января по октябрь 2023 года с конвейера завода выпущено 293 тысяч новых автомобилей. Продажи Lada в РФ за тот же период составили почти 283,5 тыс. экземпляров. Это почти в два раза больше показателя за аналогичный период 2022 года.

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Источник: interfax.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:АВТОВАЗ
04.01.2024
Фото:АВТОВАЗ
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