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Самая необычная техника всех времен – автомобили, которые ездят под землей (видео)

В документальном фильме показали удивительные машины, работающие в шахтах

Помните этот уснащенный сложной системой землеройных буров футуристичный транспорт из фильма «Вспомнить все»? А ведь реальность не так уж далека от фантастики! Автомобили проникли в шахты сравнительно недавно, и этому есть объяснение: под землей автомобилям всегда не хватало воздуха и свободы маневра. Но рано или поздно прогресс должен был взять свое.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Например, первый автобус для Солигорского калийного комбината начали разрабатывать в 1964 году. Именно тогда техзадание на его разработку было выдано Минскому автозаводу – тому самому, что производит широко известные грузовики МАЗ. Но... в итоге заказ на такую технику оказался на латвийском РАФе.

В 1965 году в Риге создали опытный образец автопоезда РАФ-983-725. Тягачом являлся ГАЗ-69, способный перевезти восемь рабочих, и оборудованный... каталитическим нейтрализатором отработавших газов! Напомним, мы все еще говорим про 1960-е годы.

Прицепы с двумя управляемыми мостами от Москвич-403 имели по 12 пассажирских мест каждый и гидравлическую тормозную систему. В составе автопоезда было два таких прицепа... О том, какие еще удивительные машины скрывала и скрывает от нас толща земли, смотрим в видео!

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Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Источник: AUTO VIDEO

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За РулемИннокентий Кишкурно
04.01.2024
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