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Кроссовер Atlas Cool и седан Preface L — какие еще модели привезет в РФ Geely

В первом квартале 2024 года в России стартуют продажи Atlas и Okavango от Geely

Ассортимент российского авторынка постоянно пополняется, и значительную долю в нем занимают автомобили китайских производителей. О планах одного из брендов из Поднебесной на 2024 год «Российской газете» рассказал представитель дилерской компании Авилон Илья Петров.

В частности, он поделился информацией о том, когда на рынке РФ появятся новые модели Geely.

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«Если говорить о новинках 2024 года, то уже в первом квартале по бренду Geely мы ожидаем новый кроссовер Atlas. Кроме того, в течение года планируется появление модели Geely Okavango», — перечислил собеседник издания.

Напомним, ранее появилась информация, что в 2024 году китайский производитель намерен вывести на рынок РФ четыре модели. Кроме Atlas и Okavango российским покупателям предложат кроссовер Atlas Cool и седан Preface L. Не исключено, что эти планы могут измениться, подчеркнул Петров.

Продажи бренда Geely на российском рынке в ноябре текущего года составили 10 551 автомобиль, этот показатель на 214,9% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в период с января по ноября 2023 года в России продано 79 935 автомобилей бренда — на 259,9% больше, чем в 2022 году.

По итогам ноября автомобиль Geely Coolray вошел в топ-10 моделей, всего за этот месяц россияне приобрели 3595 таких машин. В десятку лидеров вошел и Geely Monjaro, его продажи составили 3166 экземпляров.

Источник: rg.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
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