Доля японских брендов в рейтинге самых ликвидных машин составляет 70% — есть список

Toyota, Nissan и Honda вошли в топ-10 самых беспроблемных машин в 2023 году

Автомобили Toyota, Nissan и Honda названы самым беспроблемными машинами на российском рынке. Такой вывод сделали эксперты «Автотеки» (проект «Авито») совместно со специалистами сервиса онлайн-проверки автомобилей.

Специально для «Российской газеты» они сделали анализ соотношения среднего количества ремонтов автомобиля к его нормированному пробегу. Полученные данные основывались на отчетах «Автотеки» за период с января по декабрь 2023 года.

Рассматривались марки и модели машин стоимостью выше 750 тысяч рублей и не старше 10 лет. В результате в топе-10 самых беспроблемных ликвидных машин тройку лидеров составили Toyota Avensis, Nissan Note и Honda Accord.

Топ-10 самых ликвидных автомобилей в России в 2023 году

1. Toyota Avensis

2. Nissan Note

3. Honda Accord

4. Toyota Auris

5. Chevrolet Cruze

6. Honda Civic

7. Renault Megane

8. Nissan Juke

9. Nissan Tiida

10. Volkswagen Jetta

Таким образом, японский автопром занимает в рейтинге 70%. Европейские бренды тоже представлены в топ-10 моделями Renault Megane и Volkswagen Jetta.

По словам старшего менеджера по развитию бизнеса «Автотеки» Константина Болдырева, результаты исследования помогут покупателям при выборе автомобиля благодаря расширенным данным, отражающим всю историю эксплуатации автомобиля.

Более того, полученная информация о произведенных ремонтных работах и пробеге автомобиля поможет аналитикам спрогнозировать, насколько быстро конкретная модель может быть продана, и определить целесообразность инвестиций в конкретную модель, резюмировал Болдырев.

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Источник: rg.ru