На заводе Hyundai в Петербурге после его покупки могут наладить выпуск китайских машин

Мнение: из остатков компонентов на Hyundai можно выпустить 70 тысяч автомобилей

На бывшем заводе Hyundai можно собрать из остатков комплектующих примерно 70 тысяч автомобилей, тираж запланированных к выпуску моделей Hyundai и Kia может быть увеличен, но для этого придется докупить за рубежом недостающие компоненты, об этом пишут «Известия».

Корейская Hyundai Motor продаст свой автозавод в Петербурге российскому «Арт-финансу», в настоящее время обсуждаются детали сделки. Сообщение об этом появилось на официальном сайте Hyundai по итогам совета директоров 19 декабря. Отмечается, что, несмотря на продажу актива, компания продолжит обслуживание ранее проданных российским клиентам автомобилей.

Сумма сделки по продаже Hyundai Motor не раскрывается, корейские СМИ пишут, что она оценивается в 140 000 вон (порядка 10 000 руб.). Реальная стоимость российского завода составляет 287,3 млрд вон (примерно 19,1 млрд рублей).

Напомним, вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров ранее сообщил, что решается вопрос о скорейшем перезапуске производства автомобилей на бывшем заводе Hyundai, новый собственник и партнеры прорабатывают меры для реализации этих планов.

Что касается выпуска 70 тысяч автомобилей, по оценкам, на это потребуется примерно полгода. Вполне вероятно, что это будет GAC, после того как имеющиеся машинокомплекты закончатся, на заводе в Петербурге могут наладить выпуск китайских автомобилей.

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Источник: vedomosti.ru