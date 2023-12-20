Changan представил новый кроссовер X7 PLUS

У Changan появился кроссовер за 1 миллион рублей

Сегодня был официально представлен новый Changan X7 PLUS. Кроссовер можно рассматривать как обновление модели Auchan X7 PLUS.

Changan X7 PLUS 2023

Изменился дизайн автомобиля, а также логотип – обновленная «V». Но главное – у машины новый мотор.

Changan X7 PLUS 2023

Стоимость модели составляет от 79 900 до 133 900 юаней или о 1 млн до 1,68 млн рублей.

Changan X7 PLUS 2023

Салон кроссовера получил более качественную отделку с кожей и мягким пластиком. На мультируле появились кнопки круиз-контроля и управления мультимедией.

Под капотом установлен четырехцилиндровый турбодвигатель Blue Whale NE 1.5T нового поколения. И он имеет разную фотсировку – 170 и 188 л.с., 260 и 300 Нм соответственно.

Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением мокрого типа.