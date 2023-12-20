Changan представил новый кроссовер X7 PLUS
Сегодня был официально представлен новый Changan X7 PLUS. Кроссовер можно рассматривать как обновление модели Auchan X7 PLUS.
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Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.
Изменился дизайн автомобиля, а также логотип – обновленная «V». Но главное – у машины новый мотор.
Стоимость модели составляет от 79 900 до 133 900 юаней или о 1 млн до 1,68 млн рублей.
Салон кроссовера получил более качественную отделку с кожей и мягким пластиком. На мультируле появились кнопки круиз-контроля и управления мультимедией.
Под капотом установлен четырехцилиндровый турбодвигатель Blue Whale NE 1.5T нового поколения. И он имеет разную фотсировку – 170 и 188 л.с., 260 и 300 Нм соответственно.
Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением мокрого типа.
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Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!
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