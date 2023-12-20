#
Выиграй Ладу
Где сэкономить?ШиныВыходные/отпускКитайские автоIQ-тестС пробегомАвтоюристПрямая линия ГИБДДФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортПДД-задачкиСССРОСАГОНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
2024 год станет лучшим годом для смены автомобиля
20 декабря
2024 год станет лучшим годом для смены автомобиля
В 2024 году в мире будет продано 88,3 миллиона...
На заводе Hyundai в Петербурге после его покупки могут наладить выпуск китайских машин
20 декабря
На заводе Hyundai в Петербурге после его покупки могут наладить выпуск китайских машин
Мнение: из остатков компонентов на Hyundai...
Changan X7 PLUS 2023
20 декабря
Changan представил новый кроссовер X7 PLUS
У Changan появился кроссовер за 1 миллион...

Changan представил новый кроссовер X7 PLUS

У Changan появился кроссовер за 1 миллион рублей

Сегодня был официально представлен новый Changan X7 PLUS. Кроссовер можно рассматривать как обновление модели Auchan X7 PLUS.

Changan X7 PLUS 2023
Changan X7 PLUS 2023

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Изменился дизайн автомобиля, а также логотип – обновленная «V». Но главное – у машины новый мотор.

Changan X7 PLUS 2023
Changan X7 PLUS 2023

Стоимость модели составляет от 79 900 до 133 900 юаней или о 1 млн до 1,68 млн рублей.

Changan X7 PLUS 2023
Changan X7 PLUS 2023

Салон кроссовера получил более качественную отделку с кожей и мягким пластиком. На мультируле появились кнопки круиз-контроля и управления мультимедией.

В Калуге запустили производство нового кроссовера

Под капотом установлен четырехцилиндровый турбодвигатель Blue Whale NE 1.5T нового поколения. И он имеет разную фотсировку – 170 и 188 л.с., 260 и 300 Нм соответственно.

Двигатель работает в паре с 6-ступенчатой механикой или 7-ступенчатой роботизированной коробкой с двойным сцеплением мокрого типа.

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

Голосование в Гран-при «За рулем» 2024 стартовало!

Вы помогаете нам выбрать лучшие автомобильные новинки года.


Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

Подпишитесь на «За рулем» в

Кирилл Панов
Фото:Autohome.com.cn
20.12.2023
Фото:Autohome.com.cn
Поделиться:
Оцените материал:
0