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2024 год станет лучшим годом для смены автомобиля

В 2024 году в мире будет продано 88,3 миллиона новых автомобилей

Согласно исследованию S&P Global Mobility, в 2024 году ожидается значительный мировых продаж новых автомобилей. Прогноз радужный: в следующем году на дорогах мира появятся 88,3 миллиона новых автомобилей, что на 2,8% больше, чем в 2023 году.

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Этот оптимистичный прогноз подкрепляется восстановлением производства автомобилей и возобновлением цепочек поставок. Но исследователи учли также и повышение цен на автомобили, сложные условия кредитования и влияние электрофикации, к которой готовы не все.

То есть, продажи могут оказаться еще выше, но это зависит от факторов, которые сложно спрогнозировать в годовой перспективе.

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Прогнозы на 2023 год не менее оптимистичный: ожидается увеличение мировых продаж легковых автомобилей на 8,9% по сравнению с прошлым 2022 годом. То есть, в этом году будет продано почти 86 миллионов новых автомобилей. Этот резкий рост объясняется предшествующим падением продаж.

Что до электромобилей, то в S&P Global Mobility считают, что мировые продажи пассажирских электромобилей в 2024 году достигнут 13,3 миллиона единиц – 16,2% от мировых продаж легковых автомобилей. В 2023 году ожидается 12-процентная доля (будет продано 9,6 миллиона электромобилей).

Розыгрыш автомобилей проведем 14 марта 2024 года

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Совсем скоро среди тех, кто проголосовал, мы разыграем три Лады.


Желаем всем удачи!

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Кирилл Панов
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
20.12.2023
Фото:Сергей Булкин/NEWS.ru/TACC
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