На 2 модели BAIC предлагают новогоднюю скидку

В декабре на BAIC U5 Plus и BAIC X35 дают скидку в 100 тыс. или 170 тыс. рублей

Китайская компания BAIC радует своих клиентов специальными условиями на покупку двух самых востребованных моделей бренда - седана BAIC U5 Plus и компактного кроссовера BAIC X35.

В декабре 2023 года по программе «Промо BAIC» выгода составит 100 тыс. рублей. В Калининградской области скидка увеличивается до 170 000 рублей.

Предложение не суммируется с программой «BAIC Финанс», но при этом суммируется с программой «BAIC Трейд-ин». Это дает клиентам возможность сдать свой автомобиль по трейд-ин, получив дополнительную скидку в размере 220 тыс. рублей при покупке нового BAIC U5 Plus или BAIC X35. Таким образом, общая выгода может достичь 390 тыс. рублей в Калининградской области и 320 тыс. рублей в других регионах России.

Компактный городской седан BAIC U5 Plus доступен с 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 105 л.с. и 5-ступенчатой механикой или вариатором на выбор. Цены стартуют от 2 045 000 рублей.

Компактный кроссовер BAIC X35 оснащается 1,5-литровым бензиновым турбомотором мощностью 136 л.с. и вариатором Punch. Цены начинаются от 2 200 000 рублей.

Спецпредложение «Промо BAIC» действует во всех регионах РФ с сегодняшнего дня до 31 декабря 2023 года.

На сегодняшний день в России представлено 5 моделей BAIC: кроме названных U5 Plus и X35 также X55 (от 2 630 000 руб.), X7 (от 2 900 000 рублей) и BJ40 (от 4 250 000 рублей).

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Источник: BAIC