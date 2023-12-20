Иранская компания SAIPA намерена наладить производство авто в РФ

Производитель из Ирана SAIPA будет продавать в России пикапы, седаны и хэтчбеки

Иранский автопроизводитель SAIPA намерен выйти на российский рынок со своей продукцией. Планируется продавать седаны, хэтчбеки, пикапы, а также коммерческие автомобили. Об этом в интервью Sputnik рассказал директор по экспорту компании Мансура Абтахи.

«Мы надеемся, что вскоре начнутся поставки продукции SAIPA на рынок России, Беларуси и других стран-членов Евразийского союза. Автомобильный рынок Евразии является очень подходящим в части реализации наших планов», — подчеркнул директор по экспорту.

SAIPA-251

Абтахи уточнил, что в Россию и Белоруссию планируется экспортировать коммерческие автомобили различной грузоподъемности, а также пикапы SAIPA-151 и SAIPA-251. Кроме того, иранский производитель планирует поставлять модели класса B (Kwik и Saina) и C (Shahin).

Также SAIPA планирует поставлять российским потребителям запчасти и наладить на территории нашей страны производство автомобилей. Это будет способствовать снижению стоимости автомобилей. Абтахи назвал Россию одним из стратегически важных рынков для иранского производителя.

SAIPA Kwik

Уточняется, что экспортом автомобилей иранского бренда займутся российская и белорусская компании. Руководство SAIPA в лице Абтахи выразило надежду, что все необходимые разрешения для выхода на рынок России компания получит до конца 2023 года.

SAIPA Saina

«За рулем» можно читать и в Телеграм

Источник: spnfa.ir