В РФ будут продавать VW Tiguan X и обновленный BMW 4-й серии

Российские дилеры нашли возможность завезти автомобили BMW и Volkswagen

На российском рынке в 2024 году в продаже появятся новые автомобили BMW и Volkswagen. Об этом в беседе с корреспондентом издания «Газета.Ru» рассказал директор розничных продаж дилерского холдинга Илья Петров.

«В течение 2024 года мы ожидаем множество новинок. Так, например, по бренду Volkswagen планируются поставки Tiguan X, Passat и Tharu. А по BMW мы ожидаем обновленные BMW 4 Series Coupe и Cabrio», – перечислил Илья Петров.

BMW 4 Series Coupe

Уточняется, что машины завезут на территорию России по схеме параллельного импорта. На волне потребительского спроса автодилеры не намерены закрывать программу параимпорта.

Напомним, на базе Volkswagen Tharu был создан известный российским покупателям кроссовер Taos. А кросс-купе Tiguan X построили на удлиненной версии кроссовера, вместе с Passat производство этих моделей налажено в Китае.

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Источник: gazeta.ru