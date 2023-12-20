Названы сроки, когда начнут выполнять указание Президента по автокомпонентам

Глубокую локализацию электронных автокомпонентов начнут в 2024-2025 годах

Глубокую локализацию электронных компонентов для автомобилей планируется запустить в России поэтапно в период с 2024 по 2025 годы.

Часть компонентов, серийное производство которых запустится в ближайшие два года, уже проработали, сообщил замглавы Минпромторга РФ Василий Шпак в кулуарах форума «Цифровая транспортация».

Процесс внедрения новых электронных компонентов в автопроизводство, включая печатные платы, навигационные модули, резисторы, конденсаторы и разъемы, обычно занимает от двух до трех лет.

Одной из первых систем на борту, которая стала российской, стала ЭРА-ГЛОНАСС. Уже налажено производство отечественных систем ABS, в скором времени начнется выпуск систем ESP.

Сначала ставили задачу, чтобы на борту присутствовали российские приборы, чтобы не потерять функциональности автомобилей — это была задача 2022-2023 годов.

Начиная с 2024 года необходимо повышать локализацию этих приборов с точки зрения наращивания в них объема российских компонентов. Со следующего года потихоньку российские электронные компоненты начнут попадать в состав российских автоэлектронных приборов, отметил он.

Это стратегическое усилие направлено на укрепление автомобильной промышленности России и поддержание автопроизводства на высоком технологическом уровне.

Напомним, во время большой пресс-конференции Президент РФ Владимир Путин отметил, что российская автокомпонентная база была почти полностью утрачена, так как мы слишком доверились «так называемым партнерам». Ее необходимо возрождать - это важное условие для снижения цен на автомобили.

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Источник: ТАСС