Миссия выполнима — эти советы помогут завести двигатель машины в любой мороз

Автоэксперт назвал условия для беспроблемного запуска двигателя зимой

Если автомобиль технически исправен, то его двигатель заведется даже при экстремально низких температурах, утверждает вице-президент Национального союза автомобилистов Ян Хайцеэр.

Погода нынешней зимой нестабильная: аномальное потепление сменяется экстремальными холодами. Все эти перепады сказываются на функционале автомобиля, и особенно двигателя. Поэтому при низких температурах не стоит сразу поворачивать ключ и крутить мотор, причем этот совет актуален вне зависимости от того, бензиновый или дизельный агрегат установлен на автомобиле.

«Нужно повернуть ключ, дать возможность пойти импульсу, который идет на заводку двигателя — буквально несколько секунд — потом повернуть ключ дальше. Если очень сильный мороз, нужно тоже оживить систему и аккумулятор, например, там помигать фарами. То есть оживить систему и только после этого заводить», — объяснил автоэксперт.

Если машина не завелась сразу, скорее всего есть какая-то неисправность, поэтому не надо предпринимать попытки завести машину, можно посадить аккумулятор, предупреждает Хайцеэр. Исправный с технической точки зрения автомобиль заведется в любой мороз. Чтобы не возникало проблем при запуске мотора, можно установить дополнительные печки или обеспечить электрический прогрев.

У многих машин под капотом есть место, где можно закрепить специальный утеплитель, но только не обычное одеяло, которое может загореться, предупреждает эксперт. Заслонки перед радиаторами и другие приспособления такого рода актуальны в условиях Крайнего Севера, подытожил Хайцеэр.

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Источник: 360tv.ru