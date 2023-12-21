Great Wall выпустил новую систему полного привода
Great Wall представил новую гибридную технологию с интеллектуальным полным приводом – Hi4 Performance. Первым ее получил представительский минивэн Wey Alpine.
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Главная особенность версии Hi4 Performance – узел с четырьмя передачами для трехмоторного автомобиля, благодаря которому у машин будет девять режимов передачи мощности на колеса.
Alpine оснащен двумя двигателями – спереди и сзади. Их суммарная мощность составляет 337 кВт или 458 л.с. и 644 Нм. Время разгона до 100 км/ч составляет всего 5,7 секунды.
Также новая гибридная система оснащена тремя литиевыми аккумуляторами емкостью 44,28 кВт·ч. Только на электротяге автомобиль может проехать 170 км. Расход же топлива укладывается в 7,2 л на 100 км пути в смешанном режиме.
К слову, стоит Wey Alpine с новой системой Hi4 Performance в Китае 405 800 юаней или 5,14 млн рублей.
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