Почему умирают аккумуляторы – пять причин

Автоэксперты нашли 5 зимних проблем аккумулятора

Очень часто двигатель автомобиля не запускается из-за того, что разрядился аккумулятор.

Эксперты назвали пять причин выхода из строя аккумуляторной батареи (АКБ).

Первая причина — желание сэкономить. Бюджетные модели аккумуляторов могут попросту не выдержать нагрузок при критически низких температурах зимой. Дело в том, что низкая цена АКБ обусловлена сокращением числа свинцовых пластин. Поэтому если нужен долговечный аккумулятор — не стоит покупать дешевые модели.

Второй причиной быстрого выхода из строя аккумулятора является использование АКБ, не предназначенной для конкретного автомобиля. Современные аккумуляторы производятся по технологии AGM, благодаря которой агрегат способен выдержать увеличенное количество циклов разряд-заряд. Именно этот фактор делает их идеальными для машин с функцией «старт-стоп». Если на автомобиль с такой функцией установить обычный аккумулятор, он быстро выйдет из строя.

Третьей причиной поломки аккумулятора могут быть температурные перепады. Чтобы запускать каждое утро двигатель машины бес проблем, автовладельцам нужно регулярно оценивать состояние батареи и, по мере необходимости, подзаряжать ее.

Отдельно стоит сказать о состоянии клемм аккумулятора и чистоте подкапотного пространства, которым водители зачастую не уделяют должного внимания. Такая халатность тоже может сократить срок службы аккумуляторной батареи — и это четвертая причина.

Пятой причиной является покупка аккумулятора, несовместимого с конкретной моделью автомобиля, а также возможные ошибки с размерами АКБ, типом и емкостными характеристиками — все это в конечном счете негативно скажется на сроке эксплуатации АКБ.

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Источник: njcar.ru