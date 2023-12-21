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Lada Granta и Lada Niva Legend стали самыми популярными в Петербурге в 2023 году

Авито Авто: спрос на новые автомобили в Петербурге за 2023 год вырос на 48%

Спрос на новые автомобили в Петербурге в 2023 году вырос на 48%. Такие данные обнародовали аналитики сервиса «Авито Авто».

Согласно этим данным, количество объявлений о продаже новых машин выросло на 107%, что касается цен, то они увеличились в среднем на 22%, до 2,95 млн рублей.

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«В декабре 2023 года в топ-5 наиболее востребованных брендов новых автомобилей в Северной столице вошли (в порядке убывания доли спроса): LADA, Kia, Haval, Hyundai и Renault», — уточнили аналитики.

По итогам 2023 года самой популярной на петербургском авторынке стала отечественная Lada Granta. Ее средняя цена составляет 800,9 тысячи рублей. Доля этого автомобиля занимает 7,8% от общего спроса на новые легковые автомобили.

Вторую строчку занимает Lada Niva Legend — на ее долю пришлось 6,3% спроса, а средняя цена составила 867,9 тысячи рублей. Также в тройку лидеров вошла китайская Omoda C5, ее показатель спроса — 5,1%, покупателям она предлагалась по цене, в среднем, более 2,81 млн рублей.

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Источник: spb.kp.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
21.12.2023
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