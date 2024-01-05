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Штраф 5000 рублей и лишение прав до трех месяцев: объясняем, за что накажет ГИБДД

Юрист рассказал о штрафе и лишении прав в 2024 году за нечитаемые номера машины

Обязанность автовладельца — содержать в том числе номерной знак машины в чистоте, если инспектор ГИБДД расценит номер автомобиля нечитаемым, он может выписать штраф и даже лишить водительских прав.

Согласно нормам Правил дорожного движения (ПДД), номера на машине должны быть чистыми, а буквы и цифры — в читабельном виде. Номер автомобиля считается нечитаемым:

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  • если с расстояния 20 метров не читается как минимум одна цифра или буква заднего номера ночью;
  • не читается как минимум одна цифра или буква переднего или заднего номера днем.

Стоит отметить, что в темное время суток проверяют номер, который закреплен на задней части автомобиля, причем, у него должны быть четко видны все буквы и цифры. Эту норму регламентирует примечание к ст. 12.2. КоАП «Управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков».

Если водителя остановят с нечитаемыми номерами, ему грозит предупреждение или штраф на сумму 5 тысяч рублей (ч.1 ст. 12.2 КоАП России).

«Наказание не строгое, но эта статья применяется только в том случае, если правонарушение совершено неумышленно. Яркий пример — это нечитаемые номера из-за грязи во время плохой погоды, — уточнил член Ассоциации юристов России, юрист Арег Оганесян.

Но если инспектор ДПС установит, что автовладелец умышленно испачкал номера, чтобы затруднить идентификацию машины, его могут лишить водительских прав. Еще в 2019 году Верховный суд РФ разъяснил, что под устройствами и материалами, препятствующими идентификации номеров, следует понимать не только шторки, листы бумаги и электромагниты, но и природные материалы, такие как листва, грязь, снег.

За такое правонарушение грозит штраф 5 тысяч рублей или лишение водительских прав на срок от одного до трех месяцев, подчеркивает Оганесян.

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Источник: autonews.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Сергей Киселев/АГН «Москва»
Количество просмотров 1
05.01.2024
Фото:Сергей Киселев/АГН «Москва»
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