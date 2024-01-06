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Сколько огнетушителей должно быть в автомобиле — объясняем

Водителям напомнили, какой огнетушитель должен быть в легковом авто

Огнетушитель должен быть в каждом транспортном средстве, согласно нормам действующего законодательства, он должен соответствовать требованиям правил пожарной безопасности. В настоящее время на рынке есть широкий ассортимент, одобренных к эксплуатации, их отличают характеристики и особенностями использования. В частности, есть:

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  • углекислотные — находящаяся внутри углекислота перекрывает доступ кислорода к очагу возгорания, его можно многократно заправлять, срок хранения 10 лет;
  • порошковые работают при любой температуре, срок хранения 2 года;
  • водные или водно-эмульсионные — эти огнетушители наполнены водой с добавками, не позволяют жидкости замерзнуть. Струя распыляется на большое расстояние, заправляется 1 раз в год, срок хранения 5 лет;
  • пенные — состоят из воды и компонентов, эффективны при тушении топлива и других горючих составов, хранится не больше 1 года;
  • аэрозольные — внутри вода с добавками, этот огнетушитель используется, как дополнительное средство тушения, замерзают при сильном морозе, срок хранения не больше 2 лет.

Огнетушитель должен оставаться в рабочем состоянии при температуре от минус 30 до плюс 50 градусов; иметь сертификат, подтверждающий устойчивость к вибрации и тряскам; должна быть рекомендация изготовителя. Под эти требования подпадают огнетушители с углекислотным или порошковым наполнителем. Таким не страшны низкие температуры, у них диэлектрические свойства, а также хорошая производительность.

В легковом автомобиле должен быть минимум один огнетушитель с весом заряда от 2 кг и объемом от 2 л, эти требования актуальны и для легкогрузных машин массой до 3 т. Автобусы или грузовики массой до 3,5 т должны комплектоваться двумя огнетушителями по 2 л. В транспортных средствах весом свыше 3,5 т должны быть минимум два огнетушителя объемом 5 л.

Источник: tarantas.news

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
06.01.2024
Фото:Depositphotos
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