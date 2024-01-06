Штраф за езду без прав — 500 рублей, но в 2024 году нужно знать о нюансах

Водителям рассказали о наказании в 2024 году за управление машиной без прав

Для автомобилиста самым важным документом является водительское удостоверение, инспектор ГИБДД в первую очередь потребует именно его, если остановит владельца машины на магистрали. За отсутствие прав во время управления автомобилем предусмотрены различные штрафы, все зависит от обстоятельств: от 500 до 30 тысяч рублей, а в некоторых случаях водителю даже грозит арест. Например, если права забыл дома — сумма штрафа составляет 500 рублей.

Если права просрочены, то сумма штрафа составит от 5 тысяч до 30 тысяч рублей. Это серьезный проступок, управлять машиной с просроченными правами категорически запрещено, причем машину нарушителя эвакуируют на штрафстоянку. Такое же взыскание ждет автовладельца в случае, если у него права несоответствующей категории.

За передачу автомобиля лицу с просроченными правами будет оштрафован не только его владелец, но и человек, находившийся за рулем. Более того, если выяснится, что собственник машины знал о просроченных правах второго лица, сумма штрафа составит 30 тысяч рублей.

Если водитель был остановлен уже после лишения прав, ему грозит штраф 30 тысяч рублей, арест или обязательные работы. Если такого автовладельца «поймали» за грубое нарушение правил дорожного движения, ДТП или в нетрезвом состоянии, наказание будет более серьезным.

Такие случаи регламентирует ст. 264.1 УК РФ, нарушителю грозит:

штраф 200–300 тыс. руб.;

обязательные работы на срок до 480 ч;

лишение свободы на срок до 2 лет (возможен условный срок).

Если ранее осужденный по ст. 264.1 снова сядет пьяным за руль, то наказание будет еще суровее:

штраф 300–500 тыс. руб.;

исправительные работы на срок до 2 лет;

ограничение свободы на срок до 3 лет;

принудительные работы на срок до 3 лет;

лишение свободы на срок до 3 лет.

Если за руль сел несовершеннолетний гражданин, владельца машины ждет штраф в размере 30 тысяч рублей. За отсутствие прав оштрафуют за езду на средствах индивидуальной мобильности (СИМ), к которым относят гироскутеры, моноколеса, электросамокаты и пр. Штраф в этом случае от 5 тысяч до 15 тысяч рублей грозит водителям транспортных средств с двигателем мощностью более 250 Вт, они приравниваются к мопедам и при их управлении нужны права категории М.

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Источник: autonews.ru



