В Совфеде против кампанейщины при замене автомобилей

Матвиенко: На отечественные авто для чиновников нужно перейти без кампанейщины

Пересадить чиновников России на отечественные автомобили – правильная идея, но главное, чтобы он проходил без показушности и кампанейщины, отметила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В целом, она поддержала плановую замену тех автомобилей, которые постепенно будут выбывать из строя.

«А не так – сейчас давайте все куда-то сбросим и покажем. Показушность я терпеть не могу», – сказала Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам осенней сессии.

Вопросами автопарка занимается Управделами президента РФ, вот там и будут определять автомобили, на которые пересадят чиновников и работников госструктур и ведомств, в том числе Совфеда.

Председатель Совфеда сказала, что давно пересела с Мерседеса на Аурус, и эта машина ей нравится. Она считает, что «правильный, корректный уровень автомобилей» найдется для всех чиновников.

Ранее в Совфеде предложили увеличить госсубсидии на покупку электрокаров. И с ноября дисконт при покупке для всех регионов РФ составляет 35% стоимости транспортного средства (но не более 925 тыс. рублей), но только для электрокаров отечественного производства, собранных в России. Автомобиль должен быть оснащен электродвигателем, на гибриды скидка не распространяется.

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Источник: РИА Новости