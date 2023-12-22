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Даванков: введение налогового вычета повысит спрос на отечественные автомобили

В Госдуме хотят снизить цены на новые автомобили за счет налогового вычета

При покупке нового автомобиля от отечественного производителя нужно предоставить россиянам возможность получить налоговый вычет. С такой инициативой выступил вице-спикер Госдумы РФ Владислав Даванков.

В своем обращении к председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину он подчеркнул, что благодаря реализации такой инициативы у тех, кто не мог приобрести автомобиль из-за нехватки финансов, теперь появится такая возможность.

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«Прошу вас, уважаемый Михаил Владимирович, рассмотреть инициативу о введении налогового вычета на покупку нового отечественного автомобиля и в случае ее поддержки прошу поручить профильным органам исполнительной власти ее реализовать», — отмечается в тексте документа.

Даванков выразил надежду, что эта мера будет способствовать увеличению спроса на отечественные автомобили и благотворно отразится на импортозамещении в автомобильной отрасли.

Согласно данным ассоциации «Российские автомобильные дилеры», в сравнении с 2013 годом разница между стоимостью автомобиля и финансовой возможностью граждан его приобрести ухудшилась. Отмечается, что для покупки нового автомобиля, в среднем, требовалось 28 месячных зарплат, а для покупки подержанного – примерно 11.

В середине 2023 года за новый автомобиль уже нужно было отдать почти 40 зарплат, а за подержанный – почти 20. К концу первого полугодия текущего года цена новой машины на российском рынке, в среднем, составила порядка 3-4 млн рублей, а стоимость машины с пробегом приблизилась к значениям в 1,3-2 млн рублей.

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Источник: tass.ru

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За РулемСветлана Тарасенко
Фото:Depositphotos
22.12.2023
Фото:Depositphotos
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