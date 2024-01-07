Опрос: систему штрафов за нарушения ПДД надо менять

За эти нарушения чаще всего наказывали инспекторы ДПС в 2023 году

Чаще всего инспекторы ДПС в 2023 году выписывали штрафы за превышение скорости. Такие выводы следуют из результатов опроса, проведенного Группой «Ренессанс страхование» совместно с сервисом онлайн-проверки автомобилей «Автотека».

В ходе опроса выяснилось, что большинство российских автовладельцев считают, что количество правонарушений за 2023 год выросло, причем в разы. Таких респондентов набралось 58%, самыми частными нарушениями ПДД стали превышение скорости (33%), несоблюдение правил парковки (7%) и общение по телефону во время управления автомобилем (4%).

Интересно, что 86% считают себя идеальными водителями, твердую уверенность в этом факте выразили молодые люди в возрасте 18–24 лет (88%). 61% опрошенных водителей убеждены, что за аккуратное поведение на дороге нужно начислять бонусы или давать послабления при первом штрафе. Больше половины (52%) подтвердили, что будут строго соблюдать все правила ПДД при условии, что им предоставят скидку на транспортный налог. Причем 51% указали, что им для мотивации будет достаточно льгот на покупку страховки, а каждому четвертому (25%) — бонуса в виде снижения суммы первого взыскания на 90%.

«По данным Группы «Ренессанс страхование», доля аккуратных водителей, без обращений по страховым случаям, за год увеличилась на 4%. При этом самой частой причиной ДТП стали столкновение с другими автомобилями (63%), наезды на препятствия, животных, людей (27%) и повреждения посторонними предметами при движении (9%)», — рассказал вице-президент по автострахованию компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов.

Автовладельцы убеждены, что ситуацию на дорогах можно изменить только при помощи изменения всей системы штрафов. Треть респондентов (39%) выразили мнение, что размер взыскания нужно напрямую связать со степенью тяжести ДТП. А каждый четвертый (28%) убежден, что повысить безопасность на дорогах можно только при более тяжелом наказании, еще 20% предположили, что размер штрафа должен зависеть от уровня дохода нарушителя.

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Источник: iz.ru