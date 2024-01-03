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Ателье Mansory представило максимально эпатажную версию Mercedes-Maybach S 680

Mercedes-Maybach S 680 обладает уникальной внешностью благодаря особому цвету

Яркий цвет China Blue покрывает практически все детали Mercedes-Maybach S 680, включая колесные диски.

Mercedes-Maybach S 680 by Mansory
Mercedes-Maybach S 680 by Mansory

Также одним из ключевых изменений, внесенных Mansory, стал новый обвес. На передней части автомобиля можно заметить пару новых воздухозаборников с синей сеткой, а также большую глянцевую черную решетку радиатора и новые светодиодные дневные ходовые огни, встроенные в переднюю панель. Компания также установила новый сплиттер.

Mercedes-Maybach S 680 by Mansory
Mercedes-Maybach S 680 by Mansory

Супер-новость! «За рулем» разыграет среди читателей три автомобиля Лада. Чтобы стать участником розыгрыша, достаточно проголосовать в Гран-при «За рулем» 2024.

Ладам вернули мотор 1.8! Подробности и видео

Изменения продолжаются и по бокам Mercedes-Maybach S 680. Юбки автомобиля были расширены, а на передних панелях появились новые жабры. Но Mansory не остановилась на этом – задняя часть роскошного седана также подверглась доработкам в виде тонкого спойлера и нового диффузора с четырьмя выхлопными трубами.

Mercedes-Maybach S 680 by Mansory
Mercedes-Maybach S 680 by Mansory

Хотя Mansory не раскрыла информацию о внутренних изменениях в S-классе, известно, что уже в стоке этот автомобиль оснащен мощным 6-литровым двигателем V12 с двойным турбонаддувом. Если руки тюнеров добрались и до технической части, седан будет очень злым, соответствуя своей внешности.

Источник: Carscoops

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За РулемЛежнин Роман
Фото:Mansory
03.01.2024
Фото:Mansory
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