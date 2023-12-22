Можно ли судить о водителе по его автомобилю? Вполне

Какие машины водят самые опасные водители

Не всегда можно судить о водителе по его автомобилю, но иногда, согласно новому исследованию, в котором анализируются аварии и штрафы, такие суждения более-менее справедливы.

В США самыми аварийноопасными оказались водители автомобилей марки Ram – с 14 ноября 2022 по 14 ноября 2023 года у них было 32,9 ДТП на 1000 водителей. На втором месте оказались водители Tesla – 31,13 ДТП на 1000 водителей. Замыкают тройку лидеров водители Subaru – 30,09 ДТП.

Отличились и водители BMW, но в другой категории. Они оказались самыми пьяными – 3,13 случаев задержания на 1000 водителей. На втором месте – водители Ram с 1,7 задержанными.

Самыми же трезвыми водителями оказались люди за рулем Mitsubishi (0,89 задержанных за пьянство за рулем на 1000 водителей), Volvo (0,92) и Kia (0,93).